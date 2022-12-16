Білорусько-російські переговори пройдуть у Палаці Незалежності. Про це повідомили підконтрольні Лукашенку телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Два диктатори зустрінуться у Мінську

Зауважимо, що у Кремлі вже підтвердили візит Путіна до Білорусі. Разом з ним також приїде велика урядова делегація. Тож розмови спочатку пройдуть у широкому колі, а далі тет-а-тет. Наприкінці навіть начебто пройде пресконференція.

Два диктатори планують обговорити процес реалізації раніше ухвалених "союзних програм". Зокрема, спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.

Окрім того, Лукашенко заявив, що хоче обговорити з Путіним "прийняття невідкладних рішень, пов'язаних з економікою та стабільністю фінансових систем". На зустрічі розглянуть актуальні теми "міжнародного та регіонального порядку денного". Ймовірно, що бункерний диктатор вже традиційно намагатиметься переконати Лукашенка вступити у війну проти України.

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Зверніть увагу! На початку грудня до Білорусі прилетів президентський літак Путіна. Втім, російського диктатора на борту не було. До Мінська навідався міністр оборони Шойгу. Він підписав договір зі своїм білоруським колегою про "військове співробітництво".