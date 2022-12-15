Несмотря на постоянные поражения на фронте, россияне готовятся к новому великому наступлению в новом году. Ранее об этом заявлял и Валерий Залужный.

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Когда ждать новое наступление

Резников предположил, что новое наступление может произойти до февраля. Однако другие чиновники считают, что это может произойти и в январе.

Ссылаясь на частичную мобилизацию в России, в рамках которой призвали около 300 тысяч солдат, Резников предположил, что около половины из них готовятся к предстоящим наступлениям.

На подготовку призывники тратят минимум три месяца. То есть, они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план,

– предположил министр.

Эти оговорки Резников обосновал тем, что Путин стремится продолжить войну в следующем году. Здесь следует отметить, что Россия начала закупать ракеты у Ирана, а Кремль до сих пор не хочет отступать.

Тактика России – мясорубка

Резников ожидает, что Россия будет продолжать мобилизовать своих граждан. Ведь, по его словам, основная тактика российских командиров – мясорубка. Российское командование уверено, что не подготовленные "мобики" победят украинцев своим количеством.

"Если бы мясорубка была против мясорубки, мы бы проиграли. Было бы ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с великой советской армией. Безусловно, большая советская армия выиграет, а маленькая советская армия проиграет, но мы – не советская армия", – резюмировал министр.

Противостоять новым атакам Украине поможет то, что наши войска учатся за границей, а западные партнеры помогают оружием.

Россияне планируют новое наступление: что известно