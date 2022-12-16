Украина готовится к тому, что Россия снова попытается напасть с севера. Есть версии, что это может произойти даже в день годовщины полномасштабной войны России.

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Генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, что ВСУ будут готовы к борьбе даже с миллионами россиян, но им понадобится еще более смертоносное оружие от партнеров. В частности, это кассетные боеприпасы – тип оружия, который запрещен во многих странах.

Ковальчук заверил, что Украина выиграет войну и отвоюет всю свою территорию, включая Крым. Однако, по его словам, самые ожесточенные бои еще впереди.

Военные предупреждают о возможном наступлении

Ходят слухи, что российские войска снова попытаются ворваться в Украину с севера, востока и юга. Это произойдет, возможно, даже 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения.

В то же время Ковальчук подчеркнул, что военное руководство страны предусматривает такие варианты.

Мы к этому готовимся. Мы живем с мыслью, что они снова будут наступать. Это наша задача,

– сказал генерал.

По его словам, Путин сосредоточился на возможности повторного вторжения российских войск через Беларусь на северную границу Украины. Это маршрут для нацеливания на столицу.

Заметьте! Первая попытка России завоевать Киев с севера закончилась унизительной неудачей. Украинские защитники сумели отбить плохо подготовленные и плохо оснащенные российские войска в течение нескольких недель.

Ковальчук заверил, что Украина сейчас значительно лучше подготовлена и сможет дать достойный отпор захватчикам.

"Мы минировали территории и на отдельных участках подготовили надежную оборону. Больше не будет такого, что россияне просто зайдут, как это было 24 февраля", – сказал военный.

Генерал не отрицает то, что Путин объявит еще одну волну мобилизации, чтобы привлечь к войне миллион своих граждан.

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