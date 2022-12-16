Наразі Україна готується до того, що Росія знову спробує напасти з півночі. Є версії, що це може навіть статись у день річниці повномасштабної війни Росії.

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Для протистояння ворогу Україні потрібні ресурси

Генерал-майор Андрій Ковальчук розповів, що ЗСУ будуть готові до боротьби навіть з мільйонами росіян, але їм знадобиться ще більш смертоносна зброя від партнерів. Зокрема, це касетні боєприпаси – тип зброї, який заборонено в багатьох країнах.

Ковальчук запевнив, що Україна виграє війну та відвоює всю свою територію, включно з Кримом. Проте, за його словами, найзапекліші бої ще попереду.

Військові попереджають про можливий наступ

Ширяться чутки, що російські війська знову спробують вдертися в Україну з півночі, сходу та півдня. Це станеться, можливо, навіть 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Ковальчук наголосив, що військове керівництво країни передбачає такі варіанти.

Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання,

– сказав генерал.

За його словами, Путін зосередився на можливості повторного вторгнення російських військ через Білорусь на північний кордон України. Це маршрут для націлювання на столицю.

Зауважте! Перша спроба Росії завоювати Київ з півночі закінчилася принизливою невдачею. Українські захисники зуміли відбити погано підготовлені та погано оснащені російські війська протягом кількох тижнів.

Ковальчук запевнив, що Україна наразі значно краще підготовлена і зможе дати гідну відсіч загарбникам.

"Ми мінували території та на окремих ділянках підготували надійну оборону. Більше не буде такого, що росіяни просто зайдуть, як це було 24 лютого", – сказав військовий.

Генерал не заперечує те, що Путін оголосить ще одну хвилю мобілізації, аби залучити до війни мільйон своїх громадян.

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