Наразі Україна готується до того, що Росія знову спробує напасти з півночі. Є версії, що це може навіть статись у день річниці повномасштабної війни Росії.
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Для протистояння ворогу Україні потрібні ресурси
Генерал-майор Андрій Ковальчук розповів, що ЗСУ будуть готові до боротьби навіть з мільйонами росіян, але їм знадобиться ще більш смертоносна зброя від партнерів. Зокрема, це касетні боєприпаси – тип зброї, який заборонено в багатьох країнах.
Ковальчук запевнив, що Україна виграє війну та відвоює всю свою територію, включно з Кримом. Проте, за його словами, найзапекліші бої ще попереду.
Військові попереджають про можливий наступ
Ширяться чутки, що російські війська знову спробують вдертися в Україну з півночі, сходу та півдня. Це станеться, можливо, навіть 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення.
Водночас Ковальчук наголосив, що військове керівництво країни передбачає такі варіанти.
Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання,
– сказав генерал.
За його словами, Путін зосередився на можливості повторного вторгнення російських військ через Білорусь на північний кордон України. Це маршрут для націлювання на столицю.
Ковальчук запевнив, що Україна наразі значно краще підготовлена і зможе дати гідну відсіч загарбникам.
"Ми мінували території та на окремих ділянках підготували надійну оборону. Більше не буде такого, що росіяни просто зайдуть, як це було 24 лютого", – сказав військовий.
Генерал не заперечує те, що Путін оголосить ще одну хвилю мобілізації, аби залучити до війни мільйон своїх громадян.
Чи буде новий наступ окупантів: думки експертів
- Міністр оборони України попереджає, що Путін готує масштабний наступ у новому році. Проте військові експерти кажуть, що це може статися в січні. Резніков очікує, що Росія продовжуватиме мобілізувати своїх громадян. Адже, за його словами, основна тактика російських командирів – це м'ясорубка.
- Російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці – уздовж кордону Харків – Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни запевняють, що російські бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він наголосив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників.