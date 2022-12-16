Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Раніше повідомлялось про те, для чого Путін їде в Білорусь.
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Галлямов зазначив, що коли Путін скасовував пресконференцію через загрозу терактів, мовилось не про вибух саме у приміщенні, де буде Путін, а про черговий підрив мосту, аеродрому чи ще якоїсь "бавовни" в Росії. Там би питань про це неможливо було б уникнути. До Лукашенка ж диктатор їде поплакатись на плечі, бо самому з собою Путіну перебувати вже важко і страшно.
Зустріч з Лукашенком не передбачає відповідей на запитання, де треба кілька годин щось говорити. Тут можна вийти до преси на 5 хвилин, і там можна навіть не згадувати про теракт чи ще якісь неприємні речі. Мовляв, ми обговорюємо приватні питання,
– зауважив опозиційний політолог.
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Путін схилятиме Лукашенка до вступу у війну
Він продовжив, що, безумовно, Путін схилятиме Лукашенка до вступу у війну в Україні, але білорусу це не потрібно, і якщо йому 10 місяців вдавалось відбріхуватись від цього, вдасться й тепер. Особливо коли Путін уже слабкий, а не такий сильний. Лукашенко не потрібно вступати у війну, в якій він обов'язково програє, чим створить для себе ще більше додаткових проблем і вже не піде, а побіжить у прірву.
"Можливо, у Путіна буде такий аргумент, мовляв, я програю, то що з тобою тоді буде? Лукашенка з'їдять білоруси, й Путін у цьому мати рацію. Та все ж допомога Путіну погіршить ситуацію для Лукашенка", – наголосив Галлямов.
Новини Білорусі: останні події
- Днями в Генштабі ЗСУ заявили, що Білорусь готується до війни з Україною. Попри це у Александра Лукашенка не достатньо ресурсу і можливостей, щоб воювати.
- З Росії на білоруський аеродром перемістили літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Окупанти мають в наявності не більше 10 подібних літаків.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в лютому Росія може піти в наступ з різних напрямків, зокрема й на Київ. Такі плани у росіян, найімовірніше, дійсно є, навряд вони могли відмовитися від них.