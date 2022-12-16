Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. Він погодився з заявою Залужного щодо можливості повторного наступу на українську столицю, але наразі такої загрози немає.

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Наступ на Київ можливий, але наразі загрози немає

"Єдине, що станом на сьогодні такої загрози немає. Це підтверджують і представники нашого військового командування, оскільки зараз немає концентрації військ на північному напрямку, як тільки вона з'являтиметься, ясна річ, зростатиме загроза можливого наступу на Київ", – зауважив військовий експерт.

За його словами, наші військові бачать, що окупанти ведуть підготовку до можливого повторного наступу. Українські захисники спостерігають за ситуацією, тому жодної несподіванки не буде.

Загроза наступу на Сході є більшою

Натомість російські загарбники концентрують свої сили на східному напрямку. Останнім часом дедалі частіше лунають думки, що упродовж найближчих тижнів окупанти здійснять там наступ.

Ймовірно, наступ буде спрямований на Харківщину для того, щоб відіграти позиції, які росіяни втратили під час нашого вересневого контрнаступу в Харківській області,

– припустив Попович.

А далі росіяни будуть здійснювати подальші спроби захоплення Донецької області. Про це говорять не лише представники нашого військового командування, а й західні експерти, зокрема з Інституту вивчення війни.

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Яку мету має інтерв'ю Залужного

Майже одночасно з Залужним у західних виданнях вийшли інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Олексієм Резніковим. Ці інтерв'ю мають схожі лейтмотиви, а саме – питання швидкого надання зброї нашій державі, зокрема танків та боєприпасів.

Так, ці інтерв'ю мають на меті закликати партнерів надати нам якомога швидше та більше зброї, щоб Україна могла завершити справу військовим шляхом. Крім того, росіяни проводять мобілізацію та мають ще досить серйозний мобілізаційний резерв, тож можливий новий наступ з різних напрямків.

Ці інтерв'ю більшою мірою для західного читача, оскільки вони виходили на Заході. Їхня позиція – давайте нам допомогу для того, щоб ми могли якнайшвидше впоратися самостійно,

– підкреслив військовий оглядач.

Чи дійсно може бути наступ на столицю

На Донецькому та Луганському напрямках вже є маркери щодо можливого початку наступу – там вже відбувається концентрація сил ворога. Водночас маркерів щодо наступу з Півночі України з боку Білорусі та далі на Київ наразі немає, оскільки там відсутня відповідна концентрація російських військ.

Але Валерій Залужний каже, що впевнений, що такий наступ може розпочатися, тому в нас немає жодних причин йому не довіряти,

– сказав Попович.

Наші військові спостерігають за діями країни-агресорки. Як тільки концентрація ворожих військ буде схожою на ту, що була в січні – лютому цього року перед початком повномасштабного вторгнення, тоді можна буде прогнозувати, коли відбудеться ймовірний наступ на Київ.

"Ми готуємося і жодної несподіванки не буде. Нам не варто передбачати повторення лютого", – підсумував військовий оглядач.

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