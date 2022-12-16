Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. Он согласился с заявлением Залужного о возможности повторного наступления на украинскую столицу, но пока такой угрозы нет.
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Наступление на Киев возможно, но пока угрозы нет
"Единственное, что по состоянию на сегодня такой угрозы нет. Это подтверждают и представители нашего военного командования, поскольку сейчас нет концентрации войск на северном направлении, как только она будет появляться, конечно, будет расти угроза возможного наступления на Киев", – отметил военный эксперт.
По его словам, наши военные видят, что оккупанты ведут подготовку к возможному повторному наступлению. Украинские защитники наблюдают за ситуацией, потому никакой неожиданности не будет.
Угроза наступления на Востоке – больше
Российские захватчики концентрируют свои силы на восточном направлении. В последнее время все чаще звучит мнение, что в ближайшие недели оккупанты осуществят там наступление.
Вероятно, наступление будет направлено на Харьковщину для того, чтобы отыграть позиции, которые россияне потеряли во время нашего сентябрьского контрнаступления в Харьковской области,
– предположил Попович.
А дальше россияне будут предпринимать дальнейшие попытки захвата Донецкой области. Об этом говорят не только представители нашего военного командования, но и западные эксперты, в том числе из Института изучения войны.
Попович прокомментировал прогноз Залужного по поводу нового наступления: смотрите видео
Какую цель преследует интервью Залужного
Почти одновременно с Залужным в западных изданиях вышли интервью с президентом Владимиром Зеленским, командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским и министром обороны Алексеем Резниковым. Эти интервью имеют схожие лейтмотивы, а именно – вопрос быстрого предоставления оружия нашему государству, в частности танков и боеприпасов.
Так, эти интервью преследуют цель призвать партнеров предоставить нам как можно быстрее и больше оружия, чтобы Украина могла завершить дело военным путем. Кроме того, россияне проводят мобилизацию и имеют еще достаточно серьезный мобилизационный резерв, поэтому возможно новое наступление на разных направлениях.
Эти интервью в большей степени для западного читателя, потому что они выходили на Западе. Их позиция – давайте нам помощь для того, чтобы мы могли как можно быстрее справиться самостоятельно,
– подчеркнул военный обозреватель.
Действительно ли может быть наступление на столицу
На Донецком и Луганском направлениях уже есть маркеры возможного начала наступления – там уже происходит концентрация сил врага. В то же время, маркеров о наступлении с Севера Украины со стороны Беларуси и дальше на Киев пока нет, поскольку там отсутствует соответствующая концентрация российских войск.
Но Валерий Залужный говорит, что уверен, что такое наступление может начаться, поэтому у нас нет никаких причин ему не доверять,
– сказал Попович.
Наши военные наблюдают за действиями страны-агрессора. Как только концентрация вражеских войск будет похожа на ту, что была в январе – феврале этого года перед началом полномасштабного вторжения, тогда можно будет прогнозировать, когда произойдет вероятное наступление на Киев.
"Мы готовимся и никакой неожиданности не будет. Нам не стоит предусматривать повторение февраля", – подытожил военный обозреватель.
Вероятное наступление на Киев: что известно
- Политический обозреватель Армен Чибухчян выразил мнение, что повторное наступление на Киев возможно при условии, если российскому диктатору Владимиру Путину удастся убедить Беларусь напрямую вступить в войну против Украины. И одновременно заставить Александра Лукашенко собрать боеспособное 50 – 100-тысячное войско белорусов.
- Залужный сообщал, что Россия для наступления планирует собрать 200 тысяч оккупантов. Военный эксперт Игаль Левин отметил, что к ним еще могут присоединиться военные Беларуси и вагнеровцы. В таком случае это уже серьезные силы и они могут попытаться, если не захватить столицу, то окружить ее.
- Сегодня на территории Беларуси нет такой концентрации вражеских сил, что свидетельствовало бы о необходимости сосредоточения на Севере большего количества украинских бойцов. Сейчас наших сил и средств достаточно для того, чтобы достойно встречать врага и не дать ему реализовать свои планы.