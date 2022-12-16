А связано оно прежде всего с нашим северным соседом – Беларусью. Об этом 24 каналу рассказал политический обозреватель Армен Чибухчян.

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Какое условие есть для повторного наступления России

Так, повторное наступление на Киев возможно при условии, что российскому диктатору Владимиру Путину удастся убедить Беларусь непосредственно вступить в войну против Украины. И одновременно заставить Александра Лукашенко собрать боеспособное 50 – 100-тысячное войско белорусов.

Возможно тогда он решится (на повторное наступление на Киев – 24 канал),

– предположил политический обозреватель.

Если же глава Кремля решится на этот шаг без вступления Беларуси в войну, это будет только авантюрой.

По мнению Чибухчяна, вероятнее всего, Россия будет сосредоточивать свои силы на Востоке на Юге Украины, чтобы удержать хотя бы те территории, которые уже захватила – часть Херсонщины, Запорожскую область и Донбасс.

Чибухчян назвал условие, при котором возможно новое наступление России: смотрите видео

Если США передадут нам Patriot, значит есть обнадеживающая информация

В последнее время появляются разговоры о том, что украинские военные, вероятно, будут учиться применять ЗРК Patriot в Германии. Это свидетельствует о том, что процесс начался и когда наши бойцы научатся пользоваться системой ПВО, тогда и будет объявлено о передаче этих зенитных ракетных комплексов.

Чибухчян отметил, что Patriot имеют очень символическое значение и если американцы говорят о передаче этого вооружения, то будет не только оно. Американская разведка перед передачей системы ПВО должна проинформировать руководство страны о реальной ситуации на фронте, чтобы США были уверены, что с Patriot все будет в порядке и они не попадут в руки россиян.

"Это хорошая новость и означает она, что у разведки есть какая-то обнадеживающая информация. Это значит, что вместе с Patriot они будут передавать вооружение, которое обеспечит Украине дальнейший успех на фронте", – подчеркнул политический обозреватель.

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