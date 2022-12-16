24 канал собрал для вас все, что известно о новой угрозе, в частности, что о ней говорит военно-политическое руководство Украины и каковы прогнозы экспертов. Поэтому о том, решится ли Кремль на новое наступление в 2023 году и куда могут наступать оккупанты – читайте дальше.

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Переговоры как инструмент в подготовке нового наступления

Прежде чем мы перейдем непосредственно к теме угрозы нового наступления, следует отметить, что мы живем во времена, где одним из ключевых принципов является: "Подготовлен – защищен". Мы должны быть готовы ко всем угрозам, включая эту. Однако никто не скажет сейчас точно, начнут ли российские войска снова масштабное наступление, как в конце февраля в этом году.

И все же многие вещи указывают на то, что Россия действительно готовится к этому. После того как украинским воинам удалось выбить оккупантов с Севера и разрушить их мечты о захвате столицы, время от времени в информационном пространстве появлялись сообщения, что Россия может попытаться снова пойти на Киев. Очевидно, что враг в таком случае постарается учитывать предыдущие ошибки.

Еще 15 октября, когда так называемые российские оппозиционные СМИ со ссылкой на собственные источники в Кремле сообщили, что Россия всячески пытается продвигать идею переговоров, но совсем не для мира. Кремль хочет получить оперативную паузу на фронте, чтобы накопить сил и ресурсов для того, чтобы снова пойти в наступление в конце зимы или в начале весны 2023 года. Такой же месседж Западу доносила и украинская власть, ведь Кремль тогда активно через свои "консервы" в мире продвигал идеи необходимости переговоров, но вот "беда" – Украина не соглашается на них.

Обратите внимание! Переговоры между Украиной и Россией были приостановлены после деоккупации Киевщины, когда весь мир ужаснули зверства, которые там совершила российская армия. А после того, как Кремль провел псевдореферендумы и объявил об аннексии украинских территорий, президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проводить переговоры с действующим российским руководством во главе с Путиным. Украина не отказывается от диалога, но с Путиным говорить не будет.

Москва хотела, чтобы Запад начал оказывать давление на Украину и фактически принудить нас к переговорам с Россией, но сложилось совсем не так. Международные партнеры уважают выбор Украины и никто в цивилизованном мире больше не верит Кремлю. Поэтому мечты Кремля об оперативной паузе провалились. Но в России решили искать новые пути для реализации планов.

Ненастораживающее заявление Залужного: что ВСУ говорят о планах врага

Один из ключевых эпизодов темы угрозы нового вторжения – интервью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного британскому изданию The Economist, опубликованное 15 декабря. Там генерал откровенно рассказал о новых угрозах и заявил, что не сомневается, что Россия снова попытается пойти в наступление на Киев.

Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев,

– заявил Залужный.

Людской ресурс – один из тех, который в России еще точно не исчерпывается. Москва никогда не ценила жизнь своих солдат, поэтому не боится ими жертвовать ради воплощения безумных замыслов. Валерий Залужный подчеркнул, что так называемая "частичная" мобилизация в России сработала – в резерве российской армии есть 1,2 – 1,5 миллиона человек.

Уровень их подготовки и оснащения – совсем другой вопрос. Но не стоит недооценивать врага ни в коем случае, ведь 200 тысяч оккупантов даже с не лучшей подготовкой способны представлять угрозу.

Но будем честны, заявление Залужного – не новый апокалиптический прогноз, от которого можно впадать в панику, а еще один элемент эпопеи о "реванше" россиян. Генерал еще раз подтвердил, что Россия не отказалась от своих планов и готова положить еще не один десяток тысяч своих солдат за амбиции бункерного диктатора.

По прогнозам генерала, новое наступление могут начать, вероятнее всего, в феврале следующего года. По более оптимистичному сценарию – в марте. По менее оптимистичным – уже в январе.

Насколько реально новое наступление: что говорят власти

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что есть признаки подготовки Россией нового наступления. По словам дипломата, этой зимой Россия может восстановить свои наступательные силы. Министр предположил, что это произойдет в январе – феврале 2023 года.

Дмитрий Кулеба отметил, что есть признаки того, что россияне все еще надеются пробиться и продвинуться глубже в Украину. Среди них:

мобилизация и объявленный призыв в России,

тренировка новых призывников,

передвижение тяжелого оружия по стране-агрессоре.

Пойдет ли враг снова на столицу: какими могут быть направления нового наступления

Валерий Залужный в интервью изданию The Economist отметил, что россияне могут начать наступление как со стороны Беларуси на Киев, так и на Донбассе и Юге. Сейчас украинское военное руководство активно готовится ко всем возможным угрозам, чтобы снова разрушить все планы противника.

Отдельно стоит отметить угрозу Беларуси, ведь именно с ее территории 24 февраля российские оккупационные войска начали наступление на Киев, захватив Чернобыльскую АЭС и оккупировав часть области, в частности Бучу, Ирпень, Гостомель и Бородянку. Белорусские войска и мобилизованные россияне проводят разные маневры, что снова и снова актуализирует вопрос возможного наступления из Беларуси, в том числе при непосредственном участии белорусской армии.

Однако британская разведка отмечает, что проводящие учения белорусские войска и российские подразделения вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на Север Украины. То есть маневры на территории Беларуси больше могут быть направлены на устрашение и давление, но не на подготовку реального наступления.

13 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал провести внеочередную комплексную проверку готовности белорусских войск. Однако в Институте изучения войны отмечают, что это, вероятно, является частью текущих российских информационных операций, которые предполагают, что обычные сухопутные силы Беларуси могут присоединиться к российскому вторжению в Украину.

Но Украина реагирует на все вызовы и все угрозы, поэтому границу с Беларусью серьезно укрепляют, в частности, там возводят стену. Дороги и мосты – заминированные.

Но стоит отметить, что в ноябре председатель благотворительного фонда "Вернись живым" и военный аналитик Тарас Чмут заявлял о том, что белорусские и российские войска в случае наступления могут попытаться пойти на Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области и взять под огневой контроль или захватить Ровенскую АЭС. Однако для этого им сначала нужно пройти границу, которая с каждым днем становится все более укрепленной.

Отдельно стоит отметить угрозу Беларуси, ведь именно с ее территории 24 февраля российские оккупационные войска начали наступление на Киев, захватив Чернобыльскую АЭС и оккупировав часть области, в частности Бучу, Ирпень, Гостомель и Бородянку. Белорусские войска и мобилизованные россияне проводят разные маневры, что снова и снова актуализирует вопрос возможного наступления из Беларуси, в том числе при непосредственном участии белорусской армии.

Однако британская разведка отмечает, что проводящие учения белорусские войска и российские подразделения вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на Север Украины. То есть маневры на территории Беларуси больше могут быть направлены на устрашение и давление, но не на подготовку реального наступления.

13 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал провести внеочередную комплексную проверку готовности белорусских войск. Однако в Институте изучения войны отмечают, что это, вероятно, является частью текущих российских информационных операций, которые предполагают, что обычные сухопутные силы Беларуси могут присоединиться к российскому вторжению в Украину.

Но Украина реагирует на все вызовы и все угрозы, поэтому границу с Беларусью серьезно укрепляют, в частности, там возводят стену. Дороги и мосты – заминированные.

Но стоит отметить, что в ноябре председатель благотворительного фонда "Вернись живым" и военный аналитик Тарас Чмут заявлял о том, что белорусские и российские войска в случае наступления могут попытаться пойти на Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области и взять под огневой контроль или захватить Ровенскую АЭС. Однако для этого им сначала нужно пройти границу, которая с каждым днем становится все более укрепленной.

Каким будет ответ Украины

В феврале этого года мы доказали, что мы – несгибаемый народ. И продолжаем доказывать это с каждым днем полномасштабной войны. Начиная вторжение, враг опирался на два важных момента – эффект неожиданности и свои оценки настроений украинцев. Первый момент сработал, для многих украинцев события в этом году стали неожиданностью – кто-то не верил в такую возможность, а кто-то не мог понять, как такое вообще возможно в XXI веке.

Но вот с настроениями украинцев и силой нашей армии данные врага серьезно оплошали. Сопротивление украинцев поразило весь мир – наши воины не только остановили армию, которая величала себя "второй" в мире, но и отбили значительное количество захваченных врагом территорий – оккупированные населенные пункты Киевщины, Житомирщины, Черниговщины, Сумщины, Полтавщины, север Донетчины. Также наши воины отвоевали почти всю Харьковщину и Николаевщину, остров Змеиный, правый берег Херсонской области вместе с Херсоном.

Кроме того, наш народ не побоялся самостоятельно противостоять вражеской армии – люди выходили на протесты против оккупации, голыми руками останавливали танки и БТРы, готовили коктейли Молотова для "горячего приема".

Нет никаких сомнений, что такое же сопротивление ждет врага и в случае нового наступления. И все же следует отдавать себе отчет, что при планировании таких действий россияне будут пытаться учесть предыдущие ошибки, поэтому противостоять будет труднее. Однако готовятся не только россияне. Готовятся и наши воины, готовится военное командование – темпы оказания военной помощи не уменьшаются, украинские воины проходят обучение и подготовку на полигонах стран-партнеров, на разных участках строятся фортификационные сооружения.

Валерий Залужный отметил, что Украина уже разработала все расчеты относительно того, сколько нам нужно вооружения для того, чтобы противостоять новому наступлению, в частности, речь идет о танках и артиллерии. Сейчас ведутся переговоры с международными партнерами. Генерал отметил, что дополнительная мобилизация сейчас не нужна – людей достаточно, но нужна техника и боеприпасы.

Если враг решится снова начать масштабное наступление, его ждет мощное сопротивление. Его ждет украинская ярость – ярость воинов, закаленных тяжелыми боями и ярость простых украинцев.

Отключить режим "паника" и донатить: что может сделать сейчас каждый из нас

Что мы можем сделать сейчас мы? Прежде всего – не паниковать. Это то, что не только не поможет, но навредит. Мы не имеем права паниковать, ведь за нами горой стоят наши воины – отважные защитники и защитницы.

Прежде всего, мы должны и дальше поддерживать нашу армию – помогать закрывать сборы волонтерам, помогать плести маскировочные сетки и делать окопные свечи, поддерживать инициативы, направленные на поддержку наших воинов. Например, почему бы не задонатить ВСУ после прочтения этого материала? А еще – не стоит расслабляться. Сейчас наше оружие – готовность ко всему.

Ну и самое главное – мы должны верить. Верить в нашу армию, верить в нашу страну, верить в нашу победу. Ничто не способно поколебать эту веру.