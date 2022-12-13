Так, новую волну атаки она хочет осуществить уже к концу января-февраля. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ.

Интересно Прогноз без иллюзий: что будет с Россией после поражения в войне

Есть признаки подготовки к наступлению

По словам министра, это именно то, чего сейчас Россия пытается добиться. Однако Украина делает и будет делать все возможное, чтобы помешать этому.

Я думаю, что возможности России проводить большое наступление могут восстановиться к концу января-февраля,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Отметим, что это лишь предположение, что и подчеркнул Дмитрий Кулеба. Однако есть признаки того, что россияне все еще надеются пробиться и продвинуться глубже в Украину. Среди них:

мобилизация и объявленный призыв в России,

тренировка новых призывников,

движение тяжелого оружия по стране-агрессорке.

Движение оккупантов в Беларуси

Отметим также, что сейчас наблюдается активизация вражеских сил и на территории северного соседа. Так, там по приказу Лукашенко начали внезапную проверку боеготовности войск. При этом мероприятия, по словам минобороны страны, будут носить комплексный характер и включать:

передвижение военной техники и личного состава в назначенные районы,

их инженерное оборудование,

организацию охраны и обороны,

наведение мостовых переправ через реки Неман и Березина,

временное ограничение движения граждан по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

Однако отметим, что ни река Неман, ни Березина не находятся вблизи границы с Украиной. Более того, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подчеркнул, что количество вражеских подразделений и характер действий оккупантов на территории Беларуси остаются неизменными. Поэтому пока нет причин говорить о прямой угрозе вторжения из этого государства.