Такое туманное описание подразделений, в которые входят "мобики", связано с определенными изменениями в структуре российской армии. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Как отметил Яковенко, батальонно-тактические группы (БТГр), первоначально составлявшие основную структурную единицу российской армии, уже исчезли.

Это произошло по простой причине: батальонно-тактические группы – это объединения, существующие для атаки, наступления. А российская армия больше наступать не будет,

– объяснил российский журналист.

Он отметил, что, соответственно, такие БТГр не будут придавать наступательную силу артиллерии.

Единственный наступательный потенциал, оставшийся в России

По словам Яковенко, сейчас российские кадровые военные не способны идти в наступление.

У России остался единственный наступательный потенциал – это ЧВК "Вагнера". Сейчас вагнеровцы разбиваются о Бахмут. Сегодня именно там уничтожается единственный наступательный потенциал российской армии,

– сказал журналист.

Он добавил, что поскольку ЧВК "Вагнера" – это нерегулярное объединение, то в его составе нет таких названий подразделений, как батальонно-тактические группы.

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"Есть надежда, что ЧВК "Вагнера" утилизируют под Бахмутом"

Сейчас основную часть ЧВК "Вагнера" составляют заключенные, которых Евгений Пригожин завербовал в российских тюрьмах. Как отметил Яковенко, владелец ЧВК пытается беречь свои профессиональные кадры. Однако все равно вагнеровцев уничтожают с очень большой скоростью.

"Есть надежды, что это ужасное формирование, порожденное путинским режимом, под Бахмутом исчезнет. Надеюсь, что ЧВК "Вагнера" просто будет утилизировано" , – сказал оппозиционер.

В России формируют новые ЧВК

Яковенко рассказал, что сейчас в России пытаются создать новые частные военные компании.

Свою ЧВК имеет экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Также россияне назначили новым "смотрящим" за тюрьмами на оккупированных территориях криминального авторитета из Горловки Армена Саркисяна, известного как "Армен Горловский". Ему было поручено сформировать новую частную военную компанию.

Впрочем, по словам журналиста, эти структуры не будут иметь такую эффективность, какая есть у компании Пригожина.

Я очень надеюсь, что после того, как будет уничтожена ЧВК "Вагнера", у российской армии вообще исчезнет любой наступательный потенциал. В основном останется только оборонный,

– добавил Яковенко.

Проблемы российской армии: коротко