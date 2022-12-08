Такий туманний опис підрозділів, що яких належать "мобіки", пов'язаний з певними змінами у структурі російської армії. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Як зазначив Яковенко, батальйонно-тактичні групи (БТГр), які початково складали основну структурну одиницю російської армії, вже зникли.
Це сталося з дуже простої причини: батальйонно-тактичні групи – це об'єднання, які існують для атаки, наступу. А російська армія більше наступати не буде,
– пояснив російський журналіст.
Він зазначив, що, відповідно, такі БТГр не будуть надавати наступальної сили артилерії.
Єдиний наступальний потенціал, який залишився у Росії
За словами Яковенка, зараз російські кадрові військові не здатні йти у наступ.
У Росії залишився єдиний наступальний потенціал – це ПВК "Вагнера". Зараз вагнерівці розбиваються об Бахмут. Сьогодні саме там знищується єдиний наступальний потенціал російської армії,
– сказав журналіст.
Він додав, що оскільки ПВК "Вагнера" – це нерегулярне об'єднання, то у його складі й немає таких назв підрозділів, як батальйонно-тактичні групи.
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"Є надія, що ПВК "Вагнера" утилізують під Бахмутом"
Зараз основну частину ПВК "Вагнера" становлять в'язні, яких Євгеній Пригожин завербував у російських тюрмах. Як зазначив Яковенко, власник ПВК намагається берегти свої професійні кадри. Однак все одно вагнерівців знищують з дуже великою швидкістю.
"Є надії, що це жахливе формування, породжене путінським режимом, під Бахмутом зникне. Сподіваюся, що ПВК "Вагнера" просто буде утилізоване", – сказав опозиціонер.
У Росії формують нові ПВК
Яковенко розповів, що зараз у Росії намагаються створити нові приватні військові компанії.
- Свою ПВК має ексглава "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін.
- Також росіяни призначили новим "смотрящим" за в'язницями на окупованих територіях кримінального авторитета з Горлівки Армена Саркісяна, відомого як "Армен Горлівський". Йому доручили сформувати нову приватну військову компанію.
Втім, за словами журналіста, ці структури не матимуть такої ефективності, яка є у компанії Пригожина.
Я дуже сподіваюся, що після того, як буде знищена ПВК "Вагнера", у російської армії взагалі зникне будь-який наступальний потенціал. В основному залишиться тільки оборонний,
– додав Яковенко.
Проблеми російської армії: коротко
- Російська армія зазнає величезних втрат на фронті в Україні. Станом на 8 грудня українські бійці вже ліквідували 93 080 російських окупантів.
- Росія активно вербує "гарматне м'ясо" серед ув'язнених. Кожен окупант для країни-терористки – одноразовий. Рятувати "солдатів" не збираються. Натомість їх кидають на полі бою повільно вмирати.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що оперативна пауза на фронті була б на користь Росії. Однак Владімір Путін зациклився на Бахмуті та не хоче припиняти бої.