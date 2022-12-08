Такий туманний опис підрозділів, що яких належать "мобіки", пов'язаний з певними змінами у структурі російської армії. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Як зазначив Яковенко, батальйонно-тактичні групи (БТГр), які початково складали основну структурну одиницю російської армії, вже зникли.

Це сталося з дуже простої причини: батальйонно-тактичні групи – це об'єднання, які існують для атаки, наступу. А російська армія більше наступати не буде,

– пояснив російський журналіст.

Він зазначив, що, відповідно, такі БТГр не будуть надавати наступальної сили артилерії.

Єдиний наступальний потенціал, який залишився у Росії

За словами Яковенка, зараз російські кадрові військові не здатні йти у наступ.

У Росії залишився єдиний наступальний потенціал – це ПВК "Вагнера". Зараз вагнерівці розбиваються об Бахмут. Сьогодні саме там знищується єдиний наступальний потенціал російської армії,

– сказав журналіст.

Він додав, що оскільки ПВК "Вагнера" – це нерегулярне об'єднання, то у його складі й немає таких назв підрозділів, як батальйонно-тактичні групи.

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"Є надія, що ПВК "Вагнера" утилізують під Бахмутом"

Зараз основну частину ПВК "Вагнера" становлять в'язні, яких Євгеній Пригожин завербував у російських тюрмах. Як зазначив Яковенко, власник ПВК намагається берегти свої професійні кадри. Однак все одно вагнерівців знищують з дуже великою швидкістю.

"Є надії, що це жахливе формування, породжене путінським режимом, під Бахмутом зникне. Сподіваюся, що ПВК "Вагнера" просто буде утилізоване", – сказав опозиціонер.

У Росії формують нові ПВК

Яковенко розповів, що зараз у Росії намагаються створити нові приватні військові компанії.

Свою ПВК має ексглава "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін.

Також росіяни призначили новим "смотрящим" за в'язницями на окупованих територіях кримінального авторитета з Горлівки Армена Саркісяна, відомого як "Армен Горлівський". Йому доручили сформувати нову приватну військову компанію.

Втім, за словами журналіста, ці структури не матимуть такої ефективності, яка є у компанії Пригожина.

Я дуже сподіваюся, що після того, як буде знищена ПВК "Вагнера", у російської армії взагалі зникне будь-який наступальний потенціал. В основному залишиться тільки оборонний,

– додав Яковенко.

Проблеми російської армії: коротко