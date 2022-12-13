Так, нову хвилю атаки вона хоче здійснити уже до кінця січня-лютого. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ.

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Є ознаки підготовки до наступу

За словами міністра, це саме те, чого наразі Росія намагається досягнути. Однак Україна робить та робитиме все можливе, щоб цьому завадити.

Я думаю, що спроможності Росії проводити великий наступ можуть відновитися до кінця січня-лютого,

– сказав Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що це лише припущення, що й підкреслив Дмитро Кулеба. Однак є ознаки, що росіяни все ще сподіваються пробитися та просунутися глибше в Україну. Серед них:

мобілізація та оголошений призов у Росії,

тренування нових призовників,

рух важкої зброї по країні-агресорці.

Рух окупантів у Білорусі

Зазначимо також, що наразі спостерігається активізація ворожих сил й на території північного сусіда. Так, там за наказом Лукашенка почали раптову перевірку боєготовності військ. При цьому заходи, за словами міноборони країни, матимуть комплексний характер та включатимуть:

пересування військової техніки та особового складу у призначені райони,

їхнє інженерне обладнання,

організацію охорони та оборони,

наведення мостових переправ через річки Неман та Березина,

тимчасове обмеження руху громадян окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Однак зазначимо, що ані річка Неман, ані Березина не знаходяться поблизу кордону з Україною. Ба більше, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підкреслив, що кількість ворожих підрозділів та характер дій окупантів на території Білорусі залишаються незмінними. Тому наразі немає причин говорити про пряму загрозу вторгнення з цієї держави.