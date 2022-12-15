Соответствующую информацию сообщил военный эксперт Олег Жданов 15 декабря. По его данным, Александр Лукашенко с 24 февраля продолжал учения 19 раз.
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Какая угроза из Беларуси
Олег Жданов объяснил, что белорусские учения закончились только в августе 2022 года. После этого враги поставили технику на хранение, затем был подготовительный период, а уже с 1 декабря – новый учебный период.
По данным Жданова:
- масштабы перемещения техники и вооружения резко упали – враги уже не перемещают колонны батальонными и тактическими группами;
- сейчас перемещаются в основном ротные тактические группы;
- а также техника и вооружение двигается из расчета максимум усиленной роты.
Военный эксперт также уточнил, что с Беларуси пусков "шахидов" не было. По его словам, Лукашенко вряд ли рискнет снова предоставить свою территорию для обстрела Украины.
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Какие действия Беларуси настораживают
По данным Жданова, настораживает тот факт, что в Беларусь снова прибыл российский А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который:
- проводит радиолокационную разведку;
- старается выявить системные цели – расположение радиолокационных станций, систем ПВО и ПРО;
- уточняет цели для ракетных ударов и ударов авиации.
Вот это свидетельствует о том, что вероятнее всего Россия готовит нам на Новый год и Рождество ракетные удары. Какими они будут по силе, сказать очень трудно,
– заявил Жданов.
Однако предположил, что Россия готовится повторить массированный ракетный удар по территории Украины. По словам Жданова, это и настораживает.
Более того, эксперт уточнил, что в Беларусь вернулись самолеты МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". По словам Жданова, перегоняя самолеты, один враги разбили. Сейчас говорится о трех самолетах на аэродроме Мачулищи.
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Что известно об угрозе из Беларуси
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря заявил, что начинает внезапную проверку боеготовности войск.
- Впоследствии первые белорусские войска покинули места дислокации. Тогда подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады начали двигаться из Бреста, где дислоцируются постоянно, в город Малорита, агрогородок Мокраны. Последние населенные пункты ближе к украинской границе, чем Брест.
- Но уже 15 декабря в минобороны Беларуси заявили, что 38 десантно-штурмовая бригада отправляется назад в Брест.
- Следует отметить, что разведка Великобритании уверяла, что подразделения Беларуси и России сейчас вряд ли могут осуществить успешное наступление в Украину.
- Еще раньше заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объясняла, что наши военные в боевой готовности. Добавила также, что Россия продолжает использовать тактику СССР, создавая напряжение с Севера Украины.