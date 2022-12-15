Відповідну інформацію повідомив військовий експерт Олег Жданов 15 грудня. За його даними, Александр Лукашенко з 24 лютого продовжував навчання 19 разів.

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Якою є загроза з Білорусі

Олег Жданов пояснив, що білоруські навчання закінчились тільки в серпні 2022 року. Після цього вороги поставили техніку на зберігання, потім був підготовчий період, а вже з 1 грудня – новий навчальний період.

За даними Жданова:

масштаби переміщення техніки та озброєння різко впали – наразі вороги вже не переміщають колони батальйонними та тактичними групами;

зараз переміщаються в основному ротні тактичні групи;

а також техніка та озброєння рухається з розрахунку максимум посиленої роти.

Військовий експерт також уточнив, що з Білорусі пусків "шахідів" не було. За його словами, Лукашенко навряд чи ризикне знову надати свою територію для обстрілу України.

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Які дії Білорусі насторожують

За даними Жданова, насторожує той факт, що в Білорусь знову прибув російський А-50 – це літак далекого радіолокаційного виявлення, який:

проводить радіолокаційну розвідку;

старається виявити системні цілі – міста розміщення радіолокаційних станцій, систем ППО та ПРО;

уточнює цілі для ракетних ударів та ударів авіації.

Ось це свідчить про те, що найімовірніше Росія готує нам на Новий рік та Різдво ракетні удари. Які вони будуть по силі, сказати дуже важко,

– заявив Жданов.

Однак припустив, що Росія готується повторити масований ракетний удар по території України. За словами Жданова, саме це й насторожує.

Ба більше, експерт уточнив, що у Білорусь повернулись літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". За словами Жданова, переганяючи літаки, один вороги розбили. Наразі мовиться про три літаки на аеродромі Мачулищі.

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