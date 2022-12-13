Перший МіГ-31К увійшов у повітряний простір Білорусі о 15:06. Другий – о 15:11. Третій – о 15:20.

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Масштабна повітряна тривога в Україні розпочалася орієнтовно о 14:40. Про серію відбоїв сповістили близько 15:55. Українців закликають не нехтувати повітряною тривогою й, коли сповіщають про загрозу, негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.