Попередня масована ракетна атака минулого тижня закінчилась частковим знеструмленням певних регіонів та проблемами в критичній інфраструктурі. В ефірі національного телемарафону речник Повітряних Сил Юрій Ігнат підтвердив, що російські окупанти планують повністю знищити українську енергетику та сказав, чого не варто робити у жодному разі.

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"Очікуємо таких ударів завжди"

Зі слів Ігната зрозуміло, що головною ціллю загарбників є об'єкти, які забезпечують українців електроенергією. Водночас він закликав не нагнітати ситуацію та не панікувати у жодному разі, адже це до добра не доведе.

Так, зрозуміло, що противник не полишає планів (знищити енергосистему – 24 Канал). Але я хотів просити колег не нагнітати. Минулого ракетного удару очікували всі, зокрема, побігли на заправки. Очікуємо таких ударів завжди,

– сказав речник.

Також Ігнат зауважив, що надворі зима та досить прохолодна погода, а масованими ракетними атаками Росія хоче зламати людей. Вочевидь, окупанти розуміють, що на полі бою не матимуть успіху, тому й б'ють по енергетиці.

Чи має Росія можливості для чергової атаки

Нещодавно також Юрій Ігнат пояснював, чи має Кремль достатньо потужностей, аби знищити енергетичну систему України. Варто сказати, що ворожа авіація розосереджена через "бавовну" на російських авіабазах минулого тижня, але це не означає, що загрози масованого удару немає. Хоча російські бомбардувальники Ту-95, Ту-160, Ту-22М наразі розосередили по різних базах, але у будь-який момент ворог може консолідувати сили, аби вдарити по Україні.

Окрім того, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські терористи готуються до чергових обстрілів. Про це він сказав під час свого традиційного звернення у понеділок, 13 грудня. Очевидно, що росія не зупинить ні перед чим на шляху до знищення України, але ми повинні бути сильними – до того ж наша ППО неодноразово демонструвала свою міць.