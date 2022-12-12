Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в етері національного телемарафону. Однак після масованих російських обстрілів енергосистемі потрібен час на відновлення.

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Яка ситуація в енергосистемі України

Володимир Кудрицький відзначив, що унаслідок ракетної атаки 5 грудня, українські ТЕС зазнали серйозних пошкоджень, які досі не дозволяють використовувати їх повною мірою.

Щодо теплоелектростанцій – їх здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу,

– підкреслив Кудрицький.

За словами голови Укренерго, компанія очікує, що вже наступного тижня в мережі будуть нові енергоблоки від ТЕС, що покращить ситуацію з електропостачанням в Україні.

Де найскладніша ситуація зі світлом

Від 10 жовтня Росія використовує енергетичний терор для залякування українців та примусу України до переговорів. З того дня окупанти завдали 8 хвиль масованих ракетних ударів та часто атакують енергооб'єкти наближених до фронту регіонів.

Через російські обстріли в енергосистеми є серйозні пошкодження. Енергетики невтомно працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією енергосистеми, аби обленерго могли у всіх регіонах застосовувати графіки стабілізаційних відключень, а не аварійних.

За словами Володимира Зеленського, зараз найскладніша ситуація на Одещині, де днями росіяни за допомогою дронів-камікадзе атакували енергооб'єкти, що призвело до майже повного знеструмлення області.

Також проблеми зі світлом є в Києві та області, у Волинській, Львівській, Чернівецькій, Закарпатській, Сумській та Дніпропетровській областях.