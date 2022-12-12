Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире национального телемарафона. Однако после массированных российских обстрелов энергосистеме нужно время на восстановление.

Обратите внимание Ситуация очень сложная: Зеленский перечислил регионы, где со светом наибольшие затруднения

Какая ситуация в энергосистеме Украины

Владимир Кудрицкий отметил, что в результате ракетной атаки 5 декабря, украинские ТЭС получили серьезные повреждения, которые до сих пор не позволяют использовать их в полной мере.

Что касается теплоэлектростанций – их способность производить электроэнергию все еще не полна и остается ниже, чем та, которую имели к началу недели до первой массированной атаки. Им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу,

– подчеркнул Кудрицкий.

По словам главы Укрэнерго, компания ожидает, что уже на следующей неделе в сети будут новые энергоблоки от ТЭС, что улучшит ситуацию с электроснабжением в Украине.

Где самая сложная ситуация со светом

С 10 октября Россия использует энергетический террор для запугивания украинцев и принуждения Украины к переговорам. С того дня оккупанты нанесли 8 волн массированных ракетных ударов и часто атакуют энергообъекты приближенных к фронту регионов.

Из-за российских обстрелов в энергосистемах есть серьезные повреждения. Энергетики без устали работают над ликвидацией последствий и стабилизацией энергосистемы, чтобы облэнерго могли во всех регионах применять графики стабилизационных отключений, а не аварийных.

По словам Владимира Зеленского, сейчас самая сложная ситуация в Одесской области, где на днях россияне с помощью дронов-камикадзе атаковали энергообъекты, что привело к почти полному обесточиванию области.

Также проблемы со светом есть в Киеве и области, Волынской, Львовской, Черновицкой, Закарпатской, Сумской и Днепропетровской областях.