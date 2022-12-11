Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 11 грудня, передає 24 канал. Він зазначив, що енергетики роблять усе для повернення світла в Одеській області.

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"В Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань", – повідомив президент.

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Про які області згадав президент

За словами Зеленського, найбільша кількість відключень зараз в Одеській області. Проте проблеми з електроенергією є і в інших регіонах.

Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці й область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію й дати нашим людям більше можливостей, більше електрики,

– сказав Зеленський.

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