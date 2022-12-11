Відповідні дані розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його інформацією, у Львівській області дефіцит електроенергії один з найбільших.

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Максим Козицький розповів, що найбільший дефіцит електроенергії в енергосистемі:

Львівської;

Вінницької;

Київської;

Тернопільської;

Сумської;

а також Закарпатської;

Житомирської;

та Хмельницької областях;

і в Києві.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації пояснив, що люди мають розуміти: "Якщо на Львівщині спокійно, це не означає, що спокійно в усіх областях".

Посадовець пригадав, що іранські дрони атакували Одеську область та залишили без світла понад 1,5 мільйона людей.

Так, відключення світла – це складно. Та гірше, коли його нема взагалі. Ви знаєте, хто наш ворог. Ви знаєте, що наші воїни шукають всі можливості, щоб захистити області,

– заявив Козицький.

Він також зауважив те, що вже казав президент України напередодні, – наші енергетики навчилися за декілька тижнів робити ту роботу, яка раніше тривала б місяцями.

Максим Козицький подякував всім людям, які ставляться до ситуації з розумінням та не поширюють російські фейки.

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