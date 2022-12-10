Глава держави зазначив, що ключова тема на сьогодні – енергетика, повідомляє 24 канал. В Одеській області після терористичних російських обстрілів – дуже складна ситуація зі світлом.

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Президент розповів про ситуацію в енергетиці на Одещині

За словами Зеленського після нічного удару іранськими дронами Одеса, а також міста та села регіону опинилися у темряві. Станом на 22:00 понад 1,5 мільйона жителів Одещини перебувають без світла.

"Підключена лише критична інфраструктура. На стільки, на скільки є можливість постачання електрики", – додав президент.

Він зауважив, що загалом за одну ніч російські терористи використали проти Одеської області 15 "шахідів".

Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів – свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів із 15. Молодці!

– наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що енергетики, ремонтні бригади та обласна влада працюють без перерви, щоб повернути світло. Проте, на жаль, влучання були критичними, тому, щоб відновити електрику, потрібні не години, а кілька днів.

"Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення. Будь ласка, поки триває ремонт, допоможіть своїм знайомим, своїм сусідам, літнім людям в Одесі знайти й скористатися Пунктами Незламності. Пункти Незламності розгорнуті. Там можна зігрітися, зарядити техніку, скористатися зв’язком, отримати необхідну, важливу підтримку", – повідомив президент

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Що відбувається з електрикою в різних областях

Зеленський розповів, що загалом у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення.

Енергосистема зараз, м'яко кажучи, дуже далека від нормального стану – у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень,

– пояснив президент.

Найбільше світло вимикають в наступних областях:

Львівській,

Вінницькій,

Київській та Києві,

Тернопільській,

Сумській,

Закарпатській,

Житомирській,

Хмельницькій.

"Треба розуміти: навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі", – зазначив глава держави.

За його словами, дуже важко дається й відновлення. Проте енергетики й комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі-то вимагало б місяців роботи.

"І я дякую кожному й кожній, хто працює, щоб повернути світло та зберегти енергосистему. Так само я дякую всім, хто усвідомлює, наскільки важко нашим захисникам неба, наскільки важко ремонтним бригадам і дуже важко енергетикам, наскільки важко всім, хто захищає наше з вами життя", – заявив Зеленський.

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