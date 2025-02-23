Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на форум "Україна. Рік – 2025". Зазначається, що перемовини будуть проходити в онлайн-форматі.

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Переговори з американськими партнерами продовжаться

Андрій Єрмак та Юлія Свириденко завчасно залишили форум, адже у них заплановані переговори з американськими партнерами. Керівник Офісу Президента підкреслив, що всі партнери України "сьогодні глобально з нами".

Ми робимо все необхідне, щоб не втратити підтримки всіх партнерів. Не всі ці стосунки завжди прості. Ми сьогодні бачимо момент, коли цю війну можна зупинити,

– пояснив Єрмак.

Водночас Юлія Свириденко відзначила, що в рамках переговорів будуть обговорюватися не лише питання щодо корисних копалин, а й інші важливі пункти, зокрема безпека і стримування Росії.

Якщо ми кажемо про критичні матеріали, то дійсно Україна має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. Наша задача, звичайно, це не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ. Перед нами стоїть велика задача, це оновити геологічну інформацію і, звичайно, залучити інвесторів в переробну промисловість,

– додала міністерка економіки.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях України є корисні копалини на понад 350 мільярдів доларів.

Нагадаємо, угоду про копалини президент обговорив зі спецпосланцем Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. 21 лютого у вечірньому зверненні до українців глава держави зазначив, що "команди з України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами".

Згодом у Bloomberg повідомили, що Київ хоче підписати угоду про копалини під час зустрічі Трампа і Зеленського.