Протягом доби 10 грудня загарбники завдали 15 авіаційних ударів, а також здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі вони атакували, ймовірно, іранськими ударними БпЛА "Шахід-136" об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 БпЛА вдалося перехопити.

У Генштабі зазначили, що загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України та надає їй інфраструктуру для підготовки своїх підрозділів.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявили.

ситуація не має суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявили. На Слобожанському напрямку окупанти здійснили обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області.

окупанти здійснили обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області, Терни на Донеччині та Площанка, Діброва, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області.



Українські воїни героїчно боронять Бахмут / Фото Генштабу ЗСУ

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники продовжують здійснювати спроби прориву оборони українських військ. Вони здійснили обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

загарбники продовжують здійснювати спроби прориву оборони українських військ. Вони здійснили обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області. На Новопавлівському напрямку окупанти обороняються та обстрілюють українські позиції з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар на Донеччині.

окупанти обороняються та обстрілюють українські позиції з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому напрямку окупанти атакували понад 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі.

окупанти атакували понад 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі. На Херсонському напрямку росіяни здійснили артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що розташовані поблизу лінії зіткнення. Вчергове вогневого ураження зазнав Херсон та його околиці.



Бійці завдають окупантам втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Окупанти атакували Горлівку

Щоб завадити численним випадкам дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганщини, абонентам мобільної мережі "Лугаком" надсилають повідомлення з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення:

місць несення служби,

пунктів постійної дислокації військових частин.

Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області. Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь. Інформація щодо ліквідованих уточнюється,

– розповіли в Генштабі.

На блокпостах навколо міста Бердянськ посилили контрдиверсійні заходи. Також там зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ. Перевіряти цивільних почали ретельніше. Людей без місцевої реєстрації не пропускають до міста.

Своєю чергою, у тимчасово окупованій Горлівці з 8 грудня представникам малого та середнього бізнесу пропонують переходити на віддалений режим роботи. Причиною цьому є нібито підвищенням ризику обстрілів з боку Сил оборони. Ба більше, для залякування місцевих росіяни здійснили 4 обстріли центру міста з артилерії калібру 152 міліметри.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили:

7 пунктів управління,

6 районів зосередження особового складу,

район зосередження артилерії,

склад боєприпасів противника.



Сили оборони знищили 7 ворожих пунктів управління / Фото Генштабу ЗСУ