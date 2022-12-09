Також США запровадять санкції проти ПКС РФ і 924-го Держцентру безпілотної авіації МО РФ. Їх звинувачують у закупівлі іранських безпілотників.

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Україні нададуть черговий пакет допомоги

США виділять Україні новий пакет допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього входять:

ракети до систем HIMARS;

боєприпаси калібру 155 міліметрів;

HMMWV;

генератори.

Окрім цього, за словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джона Кірбі, Білий дім згоден із пропозиціями членів палати представників про необхідність розширити аудит допомоги Україні.