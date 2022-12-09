Про це 24 каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, постачання цих бойових машин може зайняти близько двох тижнів.

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Він припустив, що Україна вже має підготовлені екіпажі до західних танків. Зокрема останні кілька місяців українські військові готувалися на різних полігонах у Європі. Ймовірно, відбувалася підготовка і на цих бойових машинах також.

Західні танки потрібні для наступальних дій

Полковник запасу пояснив, що і M1 Abrams, і Leopard-2 – це важкі 60-тонні машини.

Найімовірніше, ми побачимо у нас близько 200 важких танків. Вони себе покажуть на полі бою як ударні машини, що виконуватимуть завдання з виходу на певні рубежі,

– сказав Світан.

Він відзначив, що така військова техніка може виконувати завдання набагато ефективніше, аніж старі радянські Т-72, які є на озброєнні у ЗСУ.

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Військовий експерт припустив, що ці танки, ймовірно, будуть розкидані на різні ділянки фронту, але для виконання компактних бойових завдань.

Думаю, у складі батальйонів буде по 30 машин. Із Leopard-2 можна зробити три танкові батальйони. А якщо підійдуть і M1 Abrams, то ще три батальйони,

– відзначив Світан.

Він розповів, що така військова допомога посилить щонайменше кілька бригад, які будуть залучені до виконання контрнаступальних завдань.

Полковник запасу зауважив, що у разі сформування трьох батальйонів із західних танків, це посилить ділянку одного з чотирьох фронтів.

Довідка. M1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва США. Розрахований на ведення бойових дій у різних умовах. Важливими особливостями є застосування потужних газотурбінних двигунів, що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8.

А якщо ЗСУ отримають 6 батальйонів нових танків, вважає Світан, тоді можна буде говорити про дуже швидке просування деяких позицій і взяття в оперативне оточення певних частин російської армії.

Західні танки можуть допомогти виконати завдання взяття в оперативне оточення та розсічення сухопутного коридору в Крим, тобто вихід на Азовське море,

– сказав Світан.

Він також відзначив, що мерзлий ґрунт взимку витримає важкі західні танки і це буде дуже потужна система, що допоможе для контрнаступальної операції ЗСУ.

Роман Світан про передачу Україні танків від союзників: дивіться відео

Чому не передавали танки раніше?

Військовий експерт розповів, що Німеччина раніше прив'язувала передачу своїх танків із наданням Збройним Силам України американських M1 Abrams. І буквально за тиждень сталося дві важливі події:

спочатку американці передають полякам понад 100 танків M1 Abrams.

потім іде підтвердження передачі танків Leopard-2 нашим військам від Німеччини.

На думку Світана, M1 Abrams з'являться в Україні за польського посередництва. Спочатку танки можуть отримати поляки і далі передати нам.

Передача західних танків Україні: думки військових експертів