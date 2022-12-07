Цілком ймовірно, що її передути нашим військовим. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.
Варте уваги У США відверто відповіли, чи мають достатньо озброєння для України
У квітні HIMARS були фантастикою. Для мене як для аналітика це видавалося чимось неймовірним. Це сталося,
– наголосив Черник.
Це стосується і САУ PzH 2000, ПЗРК FIM-92 Stinger та Starstreak. Прикладів є чимало. Наразі мовиться про чи не найкращий бойовий танк західного зразка. Черник переконаний, що Україна має усі шанси його отримати.
"На мій погляд, німецькі Leopard одні з кращих в комплексі – боєкомплект, якість наведення на ціль та застосування самої гармати", – підсумував Петро Черник.
Військова допомога Україні: останні новини
- Сенат США погодив проєкт оборонного бюджету на 2023 рік. Відомо, що 800 мільйонів євро спрямують на додаткову військову допомогу Україні.
- Норвегія виділила майже 15 мільйонів євро до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги для України. Країна демонструє тверду підтримку нашої держави у захисті свободи та суверенітету.
- З кінця листопада обговорюється можливість надання Україні ЗРК Patriot. Однак 6 грудня Німеччина відмовила у постачанні озброєння.