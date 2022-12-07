Відповідну угоду Європейський Союз та Норвегія підписали у вівторок. Відтак, остання передає на функціонування місії 150 мільйонів норвезьких крон, а це приблизно 14,5 мільйона євро.

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Сьогоднішнє підписання формалізує це рішення і забезпечить набуття чинності угоди та ефективний внесок Норвегії у тренування та оснащення Збройних Сил України в межах Місії ЄС з надання військової допомоги,

– зазначається в повідомленні.

Норвегія підтвердила підтримку України

Рада ЄС наголосила, що Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру, "що є підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС у питаннях безпеки та оборони,а також її твердої підтримки України у захисті свободи та суверенітету".

Фінансова підтримка Норвегією місії ЄС із надання військової допомоги Україні надасть додатковий поштовх для підготовки та оснащення Збройних Сил України, які продовжують свою мужню боротьбу проти російської агресії,

– наголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.