Відповідну угоду Європейський Союз та Норвегія підписали у вівторок. Відтак, остання передає на функціонування місії 150 мільйонів норвезьких крон, а це приблизно 14,5 мільйона євро.

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Сьогоднішнє підписання формалізує це рішення і забезпечить набуття чинності угоди та ефективний внесок Норвегії у тренування та оснащення Збройних Сил України в межах Місії ЄС з надання військової допомоги,
– зазначається в повідомленні.

Норвегія підтвердила підтримку України

Рада ЄС наголосила, що Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру, "що є підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС у питаннях безпеки та оборони,а також її твердої підтримки України у захисті свободи та суверенітету".

Фінансова підтримка Норвегією місії ЄС із надання військової допомоги Україні надасть додатковий поштовх для підготовки та оснащення Збройних Сил України, які продовжують свою мужню боротьбу проти російської агресії,
– наголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Що передбачає тренувальна місія EUMAM Ukraine

Уже 24 країни Євросоюзу надали свої пропозиції для участі у новій місії із навчання українських військових. Нова тренувальна місія ЄС для військових ЗСУ (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності, діятиме вона на території країн-членів ЄС. Мандат місії спочатку триватиме 2 роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 мільйона євро. Зазначимо, що Угорщина не підтримала створення місії.