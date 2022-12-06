Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

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У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні,

– зазначила заступниця держсекретаря США.

Росія має вивести свої війська з України

Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.

"Росія має вивести всі свої війська з України – і крапка", – наголосила Шерман на конференції у Римі.

Вона додала, що західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.

Зверніть увагу! За даними стокгольмських аналітиків, США поставили в Україну вже 900 тисяч стандартних та 4 тисячі високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів. Як виявилось, таку кількість виробляють за 5 – 6 років.

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