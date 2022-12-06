Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.
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У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні,
– зазначила заступниця держсекретаря США.
Росія має вивести свої війська з України
Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.
"Росія має вивести всі свої війська з України – і крапка", – наголосила Шерман на конференції у Римі.
Вона додала, що західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.
Військова допомога від США: останні новини
- Україна очікує від Штатів додаткові постачання засобів ППО. В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що постачання можливе до кінця цього року.
- Міністерство оборони США нещодавно озвучило, що надало Україні понад 20 мільйонів доларів допомоги. Окрім цього, Вашингтон також регулярно передає для Збройних Сил озброєння, однак його запаси не є безмежними.