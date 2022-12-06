Про це повідомили у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру SIPRI. У звіті йдеться про 100 найбільших виробників зброї за 2021 рік.
До речі Укроборонпром почав виготовляти артилерійські снаряди: чому це важливо та які перспективи
США активно допомагають Україні
Аналітики заявили, що з початку війни західні країни постачають Україні військову техніку та надають фінансову допомогу. Однак, оскільки війна триває, запаси стають все меншими.
Так, однією з ключових потреб України є артилерійські снаряди для 155-міліметрових гаубиць.
Станом на кінець жовтня цього року США поставили в Україну понад 900 тисяч стандартних та 4 тисячі високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів. За нинішніх темпів виробництва (14 400 снарядів на місяць) для поповнення американських запасів до попередніх рівнів знадобиться 5 – 6 років,
– зазначили аналітики SIPRI.
Таким чином, США планують спільно з виробниками збільшити темпи виробництва до 36 тисяч артилерійських снарядів на місяць, які мають бути реалізовані протягом наступних 3 років.
Військова допомога Україні: що постачають США
- Україна очікує від Штатів додаткові постачання засобів ППО. В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що постачання можливе до кінця цього року.
- Нещодавно стало відомо, що США можуть надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Високопоставлений представник Міноборони США казав, що протиповітряна оборона є пріоритетом.
- Міністерство оборони США нещодавно озвучило, що надало Україні понад 20 мільйонів доларів допомоги. Окрім цього, Вашингтон також регулярно передає для Збройних Сил озброєння, однак його запаси не є безмежними.
- До речі, Ендрю Міхта запевнив, що США та союзники в НАТО підтримують Україну. Він пояснив, чому допомога може надходити доволі повільно.