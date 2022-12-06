Про це повідомили у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру SIPRI. У звіті йдеться про 100 найбільших виробників зброї за 2021 рік.

До речі Укроборонпром почав виготовляти артилерійські снаряди: чому це важливо та які перспективи

США активно допомагають Україні

Аналітики заявили, що з початку війни західні країни постачають Україні військову техніку та надають фінансову допомогу. Однак, оскільки війна триває, запаси стають все меншими.

Так, однією з ключових потреб України є артилерійські снаряди для 155-міліметрових гаубиць.

Станом на кінець жовтня цього року США поставили в Україну понад 900 тисяч стандартних та 4 тисячі високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів. За нинішніх темпів виробництва (14 400 снарядів на місяць) для поповнення американських запасів до попередніх рівнів знадобиться 5 – 6 років,

– зазначили аналітики SIPRI.

Таким чином, США планують спільно з виробниками збільшити темпи виробництва до 36 тисяч артилерійських снарядів на місяць, які мають бути реалізовані протягом наступних 3 років.

Військова допомога Україні: що постачають США