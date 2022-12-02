Для цього були створені спільні підприємства у Європі, залучені технології союзників, і, можливо, їхні виробничі можливості й досвід. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.
Варте уваги Генштаб показав боєприпаси калібру 152 міліметрів, які серійно виготовляє Укроборонпром
Ключові складнощі – подолані
Питання виробництва артилерійських боєприпасів в Україні є актуальним з 2014 року. Катков зауважив, що у 2019 році концерн вже повідомляв про початок виробництва, однак щось не склалося.
Річ у тім, що процес виготовлення артилерійських боєприпасів передбачає залучення цілих галузей економіки – важкої металургії, хімічної промисловості тощо. Сам снаряд – це дуже складний виріб, який потребує налагодження виробництва:
- вибухової речовини;
- корпусу боєприпасу;
- підривача;
- належного металу.
Величезна кількість питань, і насправді далеко не усі країни, навіть члени НАТО, мають власне виробництво боєприпасів в принципі,
– наголосив експерт.
Катков пояснює, що виробництво під час війни, особливо для країни, кожен клаптик якої може потрапити під обстріл далекобійними засобами ураження противника – це зняття навантаження на склади зберігання боєприпасів. У будь-якому випадку жодна промисловість не зможе компенсувати величезну кількість пострілів у режимі онлайн. Мовиться про сотню одиниць стволів, які працюють вкрай інтенсивно.
Що ж до безпеки виробництва, експерт Defense Expres переконаний, що усе налагоджено максимально правильно. "Можливо, головні елементи виробництва розташовані не в Україні, й вже після перемоги вони будуть перенесені", – вважає він.
Катков додав, що тепер цілком можливо налагодити виробництво калібру 155 міліметрів. "Змінити калібр на три міліметри – це не є якоюсь вищою математикою, коли в тебе усі інші величезні складнощі з виробництвом снарядів подолані", – підкреслив він.
Наразі питання щодо виробництва боєприпасів підіймається й в країнах НАТО. Пентагон активно підштовхує оборонні компанії до нарощування виробництва саме артилерійських боєприпасів.
У країнах НАТО взагалі артилерія дуже швидко відійшла на 3 – 4 план. Зараз реальна війна довела вкотре, що артилерія – це головна рушійна сила – як в наступі, так і в обороні,
– стверджує Катков.