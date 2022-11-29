Так, у Генштабі ЗСУ показали артилерійські боєприпаси калібру 152 міліметри серійного виробництва Укроборонпрому. Відповідні фото оприлюднили у соцмережах.
До теми В Україні налагодили виробництво дефіцитних снарядів калібру 122 і 152 міліметрів, – Резніков
На фото одразу чотири українські снаряди, виготовлені Укроборонпромом.На кожному з них символічний підпис. Зокрема:
- за Гостомель та "Мрію",
- за Балаклію та Ізюм,
- за Харків та Львів,
- від команди Укроборонпрому.
Разом переможемо,
– підкреслили у Генштабі ЗСУ.
Боєприпаси калібру 152 міліметри, виготовлені на Укроборонпромі / Фото Генштабу ЗСУ
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Коротко, що відомо про виготовлення українських боєприпасів
- 4 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україні налагодили виробництво боєприпасів калібром 152 міліметри. Нові артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли необхідні випробування.
- Згодом, 21 листопада в Укроборонпромі наголосили, що ці 152 міліметри української люті зовсім скоро будуть по всій лінії фронту. Натомість окупанти "ловитимуть привіти".
- Нещодавно серійний боєприпас українського виробництва показала парамедик та волонтер Юлія Паєвська (Тайра).
- Зауважимо, що снаряди калібром 152 міліметри призначені для артилерійських систем. В Укроборонпромі наголосили, що боєприпаси вже не перший місяць виготовляють за технологією НАТО. Снаряди допоможуть зменшити залежність нашої артилерії від постачань з-за кордону.
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