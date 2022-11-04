Снаряди калібру 122 і 152 міліметрів – дефіцитні

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Також він додав, що вже налагоджене виробництво 120-міліметрових мін.

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За словами міністра, роботи були проведені силами Державного концерну "Укроборонпром" та підприємствами, які входять до його складу.

Нові артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли випробування.

Я маю надію, що упродовж декількох місяців вони реалістично збільшать свої об'єми. Зобов'язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, вони працюють і будуть працювати на полі бою,

– зазначив Олексій Резніков.

Україна не планує виробляти снаряди 155-го калібру

Також він зауважив, що Україна наразі не планує виробляти боєприпаси калібру 155-мм для сучасних артсистем. Їх у міністерстві сподіваються й надалі отримувати від партнерів.

Але ми з вами маємо одну українську артустановку 155-го калібру "Богдана". Вона пройшла перші випробування. У нас є прямий діалог з виробниками,

– розповів міністр.

Якщо розвиток цієї української 155-мм артсистеми триватиме, то під неї також буде налагоджено виробництво боєприпасів.

До слова, Укроборонпром також займався створенням українського ударного безпілотника. У підприємстві вже відзвітували про проведення перших випробувань.

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