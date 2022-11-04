Міжнародні партнери не втомлюються допомагати нашій державі боротись з ворогом, однак і українське підприємництво працює на те, аби забезпечити армію усім необхідним. У Міноборони запевнили, що зброї вироблятимуть на заводах в більшій кількості.

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Збільшення виробництва протягом декількох місяців

Багато часу на те, щоб втілити у життя план зі збільшення виробництва боєприпасів, немає – саме тому цей процес планують прискорити упродовж найближчих декількох місяців.

У нас сьогодні налагоджено виробництво снарядів 152, 122 калібрів силами "Укроборонпрому" і відповідними підприємствами, які входять до цієї структури. У питанні нарощення обсягів є багато складників. Я сподіваюсь, що протягом кількох місяців вони реалістично збільшать свої обсяги, але зобов'язання вже є,

– сказав Резніков.

Також він зазначив, що уже випробовували зброю від українських підприємств. Боєприпаси продемонструвала себе у роботі добре, тому їх якомога скоріше використовуватимуть на полі бою.

Єдине, що виробництво снарядів 155 калібру (це боєприпаси зразка НАТО – 24 канал) поки в Україні не налагоджуватимуть. Резніков запевнив, що країни-партнерки надаватимуть ЗСУ їх в достатній кількості.

Як союзники допомагають Україні зброєю: актуальна інформація

Німеччина передала нашій державі чимало танків Gepard, щоправда, є проблема з їхнім використанням. Хоч техніки потужна і може служити Збройним Силам, однак ми не маємо потрібних 35-міліметрових гармат для цих танків.

Це тому, що їх виробляє Швейцарія, яка позиціює себе "нейтральною країною". Держава просто-таки заборонила Берліну передавати Україні свої гармати.

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Однак є і країни, що перестають бути умовно "нейтральними" та долучаються до того, аби українська армія успішно знищувала ворогів. Від Греції вперше від початку повномасштабного наступу надійшла Україні партія бронетехніки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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