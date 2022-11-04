Снаряды калибра 122 и 152 миллиметров – дефицитные

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Также он добавил, что уже налажено производство 120-миллиметровых мин.

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По словам министра, работы были проведены силами Государственного концерна "Укроборонпром" и входящими в его состав предприятиями.

Новые артиллерийские снаряды в советские системы уже прошли испытания.

Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, они работают и будут работать на поле боя,

– отметил Алексей Резников.

Украина не планирует производить снаряды 155 калибра

Также он отметил, что Украина не планирует производить боеприпасы калибра 155-мм для современных артсистем. Их в министерстве надеются и дальше получать от партнеров.

Но мы с вами имеем одну украинскую артустановку 155 калибра "Богдана". Она прошла первые испытания. У нас есть прямой диалог с производителями,

– рассказал министр.

Если развитие украинской 155-мм артсистемы будет продолжаться, то под нее также будет налажено производство боеприпасов.

К слову, Укроборонпром также занимался созданием украинского ударного беспилотника. В предприятии уже отчитались о проведении первых испытаний.

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