Во время брифинга менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев отметил, что первые испытания БпЛА прошли успешно. Он также отметил, что "тяжелая машина" способна переносить 75 килограммов боевого заряда. С его помощью удастся эффективно пополнять статистику потерь врага.

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Когда украинский дрон используют в бою

Наша тяжелая машина (БпЛА – 24 канал) нашей разработки – это не единственная наша машина. Это машина, о которой мы уже сказали. Мы сказали "А" о ней, а именно: тысячи километров и 75 килограммов боевой нагрузки... Такая машина нормально полетит до конца этого года,
– подчеркнул он.

По его словам, беспилотник уже взлетал и садился. Взлетный вес такого устройства составляет 200 кг. Болдырев добавил, что построили ее согласно задаче, озвученной в начале августа Валерием Залужным. Покажут соответствующий комплекс согласно планам до нового года. Его продемонстрируют единственному заказчику, которым стали ВСУ.

По словам Болдырева, этот дрон – не единственная разработка. Но единственная, о которой уже стало известно в публичном пространстве. Поэтому ожидаем вскоре другие новинки, которыми наши защитники и защитницы будут уничтожать врага.

Тем временем Россия все плотнее затягивает иранскую удавку . Без дронов и ракет из этой страны Кремль не сможет продолжать атаковать мирное население Украины и ее инфраструктуру.

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