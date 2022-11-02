Во время брифинга менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев отметил, что первые испытания БпЛА прошли успешно. Он также отметил, что "тяжелая машина" способна переносить 75 килограммов боевого заряда. С его помощью удастся эффективно пополнять статистику потерь врага.

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Когда украинский дрон используют в бою

Наша тяжелая машина (БпЛА – 24 канал) нашей разработки – это не единственная наша машина. Это машина, о которой мы уже сказали. Мы сказали "А" о ней, а именно: тысячи километров и 75 килограммов боевой нагрузки... Такая машина нормально полетит до конца этого года,

– подчеркнул он.

По его словам, беспилотник уже взлетал и садился. Взлетный вес такого устройства составляет 200 кг. Болдырев добавил, что построили ее согласно задаче, озвученной в начале августа Валерием Залужным. Покажут соответствующий комплекс согласно планам до нового года. Его продемонстрируют единственному заказчику, которым стали ВСУ.

По словам Болдырева, этот дрон – не единственная разработка. Но единственная, о которой уже стало известно в публичном пространстве. Поэтому ожидаем вскоре другие новинки, которыми наши защитники и защитницы будут уничтожать врага.

Тем временем Россия все плотнее затягивает иранскую удавку . Без дронов и ракет из этой страны Кремль не сможет продолжать атаковать мирное население Украины и ее инфраструктуру.

Иран угрожает не только Украине

Прежде всего начнем с реакции Пентагона на возможную передачу Ираном ракет России . В ведомстве отметили, что обеспокоены этим фактом. В то же время, там добавили, что пока не владеют доказательствами, что это действительно произойдет. Но заверили, что если это произойдет, то США обещают решительный ответ.

В украинской разведке рассказали, когда россияне могут атаковать наше государство иранскими ракетами . Спикер ГУР Андрей Юсов предполагает, что это произойдет уже в ноябре. В то же время он отметил, что пока сложно предположить, какой будет эффективность этих снарядов. Об этом можно говорить только после фактического их применения.

Советник главы ОП Михаил Подоляк обратился к мировому сообществу. Он призвал ее признать Иран соучастником агрессии в Европе . Ведь фактически наше государство сейчас противостоит уже трем: России, Белоруссии и самому Ирану.

Добавим, что Иран угрожает не только нашему государству, но и Саудовской Аравии . По прогнозам журналистов, он может на нее напасть. Известно, что над некоторыми мечетями развевается красное знамя мести. В последний раз такое было в 2020 году, после чего страна нанесла удар по базе США в Ираке.

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