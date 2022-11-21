У понеділок, 21 листопада, в Україні святкують День Гідності та Свободи. З нагоди такої знаменної дати "Укроборонпром" повідомили окупантам "радісну для них" звістку – тепер наша держава вироблятиме більше зброї.

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Яких снарядів тепер буде вдосталь в української армії

"Багато 152-міліметрових снарядів не буває", – подумали у Державному концерні "Укроборонпром" та вирішили налагодити їхнє виробництво на території нашої держави.

Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато,

– написали в пресслужбі структури.

Також там опублікували фото, на якому зазначені слова привітання українців з Днем Гідності та Свободи та зображені боєприпаси.



Укроборонпром вітає українців зі святом / Світлина з фейсбуку структури

Зверніть увагу! 21 листопада – це також день Десантно-штурмових військ України. Це підрозділи Збройних Сил, зокрема, завдяки яким наша держава не втратила власний суверенітет. Привітання для військовослужбовців-десантників шукайте у матеріалі 24 каналу за посиланням.

Зеленський привітав українців зі святом

Нагадаємо, вранці 21 листопада Президент України Володимир Зеленський опублікував святкове звернення до Дня Гідності та Свободи. Глава нашої держави наголосив, що Україна неодмінно переможе у цій війні. Окрім того, він констатував, що весь світ переконався у нашій здатності виборювати власну свободу та протистояти агресорові.

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