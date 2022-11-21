В понедельник, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. По случаю столь знаменательной даты в "Укроборонпром" сообщили оккупантам "радостное для них" известие – теперь наше государство будет производить больше оружия.

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Каких снарядов теперь будет достаточно в украинской армии

"Много 152-миллиметровых снарядов не бывает", – подумали в Государственном концерне "Укроборонпром" и решили наладить их производство на территории нашего государства.

Вот они, 152 мм нашей, украинской ярости. Уже скоро по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много,

– написали в пресс-службе структуры.

Также там опубликовали фото, где написаны слова поздравления украинцев с Днем Достоинства и Свободы и изображены боеприпасы.



Укроборонпром поздравляет украинцев с праздником / Фото из фейсбука структуры

Обратите внимание! 21 ноября – это также день Десантно-штурмовых войск Украины. Это подразделения Вооруженных Сил, в частности благодаря которым наше государство не потеряло собственный суверенитет. Поздравления для военнослужащих-десантников ищите в материале 24 канала по ссылке.

Зеленский поздравил украинцев с праздником

Напомним, утром 21 ноября Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал праздничное обращение ко Дню Достоинства и Свободы. Глава нашего государства подчеркнул, что Украина обязательно победит в этой войне. Кроме того, он констатировал, что весь мир убедился в нашей способности бороться за собственную свободу и противостоять агрессору.

Достойно внимания – мощная речь Зеленского по случаю праздника: смотрите видео