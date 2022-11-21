В понедельник, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. По случаю столь знаменательной даты в "Укроборонпром" сообщили оккупантам "радостное для них" известие – теперь наше государство будет производить больше оружия.
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Каких снарядов теперь будет достаточно в украинской армии
"Много 152-миллиметровых снарядов не бывает", – подумали в Государственном концерне "Укроборонпром" и решили наладить их производство на территории нашего государства.
Вот они, 152 мм нашей, украинской ярости. Уже скоро по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много,
– написали в пресс-службе структуры.
Также там опубликовали фото, где написаны слова поздравления украинцев с Днем Достоинства и Свободы и изображены боеприпасы.
Укроборонпром поздравляет украинцев с праздником / Фото из фейсбука структуры
Зеленский поздравил украинцев с праздником
Напомним, утром 21 ноября Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал праздничное обращение ко Дню Достоинства и Свободы. Глава нашего государства подчеркнул, что Украина обязательно победит в этой войне. Кроме того, он констатировал, что весь мир убедился в нашей способности бороться за собственную свободу и противостоять агрессору.
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