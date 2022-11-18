Речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких, заключенные соглашения с которыми не предусматривают разглашения каких-либо данных.

На тему Будут производить вместе боеприпасы и оружие: Чехия и Украина объединили усилия в обороне

Украина будет производить военную технику со странами НАТО

В Укроборонпроме рассказали, что с по меньшей мере 6 странами-членами НАТО:

будут создавать совместные оборонные предприятия,

будут строить линии производства боеприпасов замкнутого цикла,

будут совместно производить бронированную технику и реактивные системы залпового огня,

будут совместно разрабатывать новые высокотехнологичные образцы вооружения.

Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новосозданные в безопасных местах. Одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией. Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера,

– говорится в сообщении.

Соглашение заключили согласно достигнутым договоренностям между президентом Владимиром Зеленским и чешским премьер-министром Петром Фиалой. Оно предполагает:

производство военной техники;

увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров;

развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники;

сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

"Для реализации этих планов мы будем привлекать как ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, так и международных финансовых доноров. В целом, для ускоренного развития существующих международных оборонных проектов и появления новых ,Укроборонпром и Министерство иностранных дел Украины договорились о дальнейшей координации действий", – добавили в Укроборонпроме.

Там отметили, что это поможет привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины, который является форпостом обороны для всего западного мира.

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Боеприпасы из Укроборонпрома снизят зависимость от западных поставок

Укроборонпром уже наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметра, а также мин калибра 120 миллиметров. Они прошли успешные испытания и не первый месяц производятся по технологии НАТО.

Рассредоточено, на разных мощностях, в том числе стран-партнеров. Боеприпасы, произведенные Укроборонпромом, должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают,

– говорится в сообщении.

В компании добавили, что доверие к Украине и ее оборонно-промышленному комплексу постоянно растет. В частности, этому способствует начатая реформа по превращению Укроборонпрома в современную высокотехнологичную оборонную компанию.

"По состоянию на сегодняшний день преобразовано в хозяйственные общества более двух десятков предприятий государственной оборонки, на очереди – сам Концерн", – добавили специалисты.

Реформа предоставит возможность:

повысить степень прозрачности деятельности государственного сектора ОПК,

привлекать еще больше инвестиций,

осуществлять трансфер технологий,

создавать больше совместных предприятий в том числе со странами НАТО,

поможет обезопасить оборонку от коррупционных рисков.

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