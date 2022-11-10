Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чехии подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера 9 ноября. Его создали согласно достигнутым на прошлой неделе договоренностям между президентом Владимиром Зеленским и чешским премьером Петром Фиалой.
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Для чего создали общий оборонный кластер
В Укроборонпроме рассказали, что создание совместного оборонного кластера предполагает:
- производство военной техники,
- увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров – как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах,
- строительство сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ,
- сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.
Для реализации этих планов будут привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международных финансовых доноров.
Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса,
– отметил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный.
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