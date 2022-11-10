Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чехии подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера 9 ноября. Его создали согласно достигнутым на прошлой неделе договоренностям между президентом Владимиром Зеленским и чешским премьером Петром Фиалой.

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Для чего создали общий оборонный кластер

В Укроборонпроме рассказали, что создание совместного оборонного кластера предполагает:

производство военной техники,

увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров – как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах,

строительство сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ,

сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Для реализации этих планов будут привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международных финансовых доноров.

Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса,

– отметил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный.

Обратите внимание! Украина получит от Чехии 90 танков Т-72. Их расконсервирование и модернизацию профинансируют США и Нидерланды. Это достаточно значительное количество боевых машин, чтобы компенсировать потери, понесенные ВСУ.

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