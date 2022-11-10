Державний концерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чехії підписали угоду про створення спільного оборонного кластера 9 листопада. Його створили згідно з досягнутими минулого тижня домовленостями між президентом Володимиром Зеленським та чеським прем’єром Петром Фіалою.
Цікаво Чистої води тероризм: ще одна країна виступила за створення трибуналу проти Росії
Для чого створили спільний оборонний кластер
В Укроборонпромі розповіли, що створення спільного оборонного кластера передбачає:
- виробництво військової техніки,
- збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів – як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях,
- розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ,
- співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.
Щоб реалізувати ці плани, залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.
Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу,
– зауважив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.
Буде цікаво – Путін дав Шойгу термінове завдання щодо "спецоперації": дивіться відео