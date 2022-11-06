Заяву на підтримку створення спеціального трибуналу проти Росії опублікував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За його словами, російське керівництво повинне відповісти за всі свої дії.

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Дії Росії – тероризм

Глава чеського МЗС наголосив, що дії росіян є цілеспрямованим тероризмом, а не "випадковостями", як от, наприклад запуск ракет по центру Києва 10 жовтня, одна з яких пошкодила перехрестя в центрі столиці. Тому Чехія виступає за створення трибуналу.

Чехія є однією з країн, які хочуть створити спеціальний кримінальний трибунал для суду над російським політичним керівництвом за злочини в Україні. Будь-яке політичне керівництво країни має нести відповідальність, коли воно починає війну,

– підкреслив Ліпавський.

Також керівник МЗС Чехії наголосив, що Росія розуміє тільки силу, то ж не можна говорити лише про мир. Тому якщо світова спільнота хоче миру та безпеки, як зазначає дипломат, потрібно забезпечити дотримання правил усіма країнами, в тому числі й Росією.

Греція також виступає за створення спеціального трибуналу

3 листопада до України з офіційним візитом прибула президентка Греції Катаріна Сакелларопулу, яка не лише зустрілася з Володимиром Зеленським, але й відвідала Ірпінь, Бучу та Гостомель – міста, які постраждали від звірств окупантів.

Згодом на брифінгу лідерка Греції рішуче засудила російську агресію, пригадавши побачене на Київщині. Крім того, президентка відзначила, що у Маріуполі жертвами російських обстрілів стали українські громадяни, які є етнічними греками.

Крім того, президентка Греції у відповідь на питання журналістів заявила, що Атени підтримуватимуть позови Києва до Гааги проти Росії та всі ініціативи щодо міжнародного трибуналу.

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