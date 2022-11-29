Так, в Генштабе ВСУ показали артиллерийские боеприпасы калибра 152 миллиметра серийного производства Укроборонпрома. Соответствующее фото обнародовали в соцсетях.
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На кадрах сразу четыре снаряда, изготовленные Укроборонпромом. На каждом из них символическая подпись. В частности:
- за Гостомель и "Мрію",
- за Балаклею и Изюм,
- за Харьков и Львов,
- от команды Укроборонпрома.
Вместе победим,
– подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Боеприпасы калибра 152 миллиметра, изготовленные на Укроборонпроме / Фото Генштаба ВСУ
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Кратко, что известно о производстве украинских боеприпасов
- 4 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украине наладили производство боеприпасов калибром 152 миллиметра. Новые артиллерийские снаряды уже прошли необходимые испытания.
- Впоследствии 21 ноября в Укроборонпроме отметили, что эти 152 миллиметра украинской ярости совсем скоро будут по всей линии фронта. Так что оккупанты будут "ловить приветы".
- Недавно серийный боеприпас украинского производства показала парамедик и волонтер Юлия Паевская (Тайра).
- Заметим, что снаряды калибром 152 миллиметра предназначены для артиллерийских систем. В Укроборонпроме отметили, что боеприпасы уже не первый месяц их производят по технологии НАТО. Снаряды помогут снизить зависимость нашей артиллерии от поставок из-за границы.
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