Украинская военная промышленность продолжает наращивать мощности, чтобы эффективно ликвидировать врагов. Недавно в Государственном концерне "Укроборонпром" сообщили о начале производства новых снарядов.

Читайте также Сколько оружия осталось у НАТО для поддержки Украины: что пишут западные медиа и правда ли это

152 миллиметра "украинской ярости"

Сотрудники Укроборонпрома решили наладить производство 152-миллиметровых снарядов на территории нашего государства. Как отметили в концерне, таких "приветов для оккупантов будет много".

Первое фото украинского боеприпаса уже опубликовала парамедикиня "Тайра".

Первый боеприпас украинского производства / Фото "Тайра"

Скоро появится первый украинский беспилотник

В Укроборонпроме разрабатывают новый украинский ударный беспилотник. Менеджер проектов Государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест надеется, что до Нового года беспилотник покажут, но это не 100%.

По крайней мере, его представляют военным на испытаниях. В частности, они уже получили гораздо больше технической информации, чем можно обнародовать.

В концерне анонсировали, что дальность беспилотника – 1000 километров, вес боевой части – 75 килограммов. Позже менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев открыл занавес, что первые испытания беспилотника прошли успешно. Кроме того, он заметил, что этот дрон – не единственная разработка. Однако единственная, о которой уже стало известно в публичном пространстве.

Какое оружие западные партнеры передают Украине

Недавно стало известно, что Великобритания передала Украине не только старые ракеты Brimstone 1, но и осовремененные ее версии – Brimstone 2. Такое вооружение чрезвычайно высокотехнологично, поскольку имеет инновационную систему лазерного самонаведения и дальность поражения от 40 до 60 километров.

Германия также предоставила Вооруженным Силам 10 танковых тягачей Oshkosh и 53 автомобилей, которыми пользовались Пограничные службы государства. Планируется, что в ближайшее время Берлин отправит в Киев 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения. Однако когда именно – неизвестно.

Кстати – новое оружие для украинской армии от компании Boеing: смотрите видео