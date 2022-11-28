Украинская военная промышленность продолжает наращивать мощности, чтобы эффективно ликвидировать врагов. Недавно в Государственном концерне "Укроборонпром" сообщили о начале производства новых снарядов.
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152 миллиметра "украинской ярости"
Сотрудники Укроборонпрома решили наладить производство 152-миллиметровых снарядов на территории нашего государства. Как отметили в концерне, таких "приветов для оккупантов будет много".
Первое фото украинского боеприпаса уже опубликовала парамедикиня "Тайра".
Первый боеприпас украинского производства / Фото "Тайра"
Скоро появится первый украинский беспилотник
В Укроборонпроме разрабатывают новый украинский ударный беспилотник. Менеджер проектов Государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест надеется, что до Нового года беспилотник покажут, но это не 100%.
По крайней мере, его представляют военным на испытаниях. В частности, они уже получили гораздо больше технической информации, чем можно обнародовать.
В концерне анонсировали, что дальность беспилотника – 1000 километров, вес боевой части – 75 килограммов. Позже менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев открыл занавес, что первые испытания беспилотника прошли успешно. Кроме того, он заметил, что этот дрон – не единственная разработка. Однако единственная, о которой уже стало известно в публичном пространстве.
Какое оружие западные партнеры передают Украине
- Недавно стало известно, что Великобритания передала Украине не только старые ракеты Brimstone 1, но и осовремененные ее версии – Brimstone 2. Такое вооружение чрезвычайно высокотехнологично, поскольку имеет инновационную систему лазерного самонаведения и дальность поражения от 40 до 60 километров.
- Германия также предоставила Вооруженным Силам 10 танковых тягачей Oshkosh и 53 автомобилей, которыми пользовались Пограничные службы государства. Планируется, что в ближайшее время Берлин отправит в Киев 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения. Однако когда именно – неизвестно.
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