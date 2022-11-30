Нині сторони обговорюють усі можливі варіанти допомоги. Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Україна чекає на постачання американських систем ППО

Як розповів Єрмак, в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що додаткове постачання засобів ППО можливе до кінця цього року.

Наші партнери точно знають, що нам буде необхідно сьогодні, наступного тижня, наступного місяця. Однак ми, як і раніше, обговорюємо з ними низку питань, які, як ми вважаємо, потрібно вирішити. Я говорю про танки, про ракети великої дальності, про літаки і, звісно, про ППО,

– зазначив глава ОП.

Наразі адміністрація Байдена терміново коригує свої плани, щоб зробити пріоритетом постачання в Україну генераторів та засобів ППО, включаючи ракети для NASAMS.

Представник Пентагону повідомив, що мовиться частково про постачання засобів ППО, які США можуть передати прямо зараз, і частково про ті, які можна буде відправити пізніше. Тому зараз вивчають усі можливі варіанти.

США можуть передати Україні Patriot

Нещодавно стало відомо, що США можуть надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Так, високопоставлений представник Міноборони США заявляв, що протиповітряна оборона є пріоритетом:

"Patriot – це один із засобів протиповітряної оборони, який розглядається", – казав чиновник.

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