Об этом сообщили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира SIPRI. В отчете говорится о 100 крупнейших производителях оружия за 2021 год.

Кстати Укроборонпром начал изготовлять артиллерийские снаряды: почему это важно и какие перспективы.

США активно помогают Украине

Аналитики заявили, что с начала войны западные страны поставляют Украине военную технику и оказывают финансовую помощь. Однако, поскольку война продолжается, запасы становятся все меньше.

Так, одной из ключевых потребностей Украины есть артиллерийские снаряды для 155-миллиметровых гаубиц.

По состоянию на конец октября этого года США поставили в Украину более 900 тысяч стандартных и 4 тысяч высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. При нынешних темпах производства (14 400 снарядов в месяц) для пополнения американских запасов до предыдущих уровней понадобится 5 – 6 лет,

– отметили аналитики SIPRI.

Таким образом США планируют совместно с производителями увеличить темпы производства до 36 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, которые должны быть реализованы в течение следующих 3 лет.

Военная помощь Украине: что поставляют США