Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось про те, що на околицях Бахмута прикордонники збили ворожий Су-34.

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Авіація для України

Мусієнко зазначив, що питання постачання Україні літаків активно обговорювалось, потім відкладалось, нині до нього знову повернулись. Насправді про F-16 поки не мовиться, лише про МіГи. Хоча в Єгипті є доволі непогані модернізовані МіГи, які здатні нести ракети західних зразків.

F-16 є більше, є більше озброєння до них, є можливості його використання. Наші пілоти, було анонсовано, готові до навчання й використання цього літака,

– зауважив військовий експерт.

Шведські Gripen

Він продовжив, що активно говорять про шведські Gripen. Це літаки, які розроблялись для важких умов. Вони здатні сідати навіть на шосе, на дороги, в лісистій місцевості. Це технічно схоже на Україну.

"Однак до технічного має бути політичне рішення. Технічна складова – це подальша тематика, яка буде розглядатись після того, як буде ухвалене політичне рішення. А далі вже обговорення, які це мають бути літаки, в які терміни, з яким озброєнням тощо", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Літаки А-10

За його словами, були також активні розмови про постачання Україні літаків А-10, але їх краще б постачати разом з літаками F-16. А-10 – це штурмовик, який треба прикривати F-16, F-15, F-18. Між іншим, ці ж літаки здатні протистояти ракетним обстрілам, і це було підсиленням української системи ППО.

Повернулись до цього питання в жовтні, після чергового витка ракетного терору. Коли ще на попередньому "Рамштайні" міністр оборони США Ллойд Остін говорив, що Україні треба допомогти створити цілісну систему ППО, то мовиться, звичайно, й про літаки. Це елемент цієї цілісної системи,

– підкреслив Мусієнко.

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