Про це повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас. Раніше Литва обіцяла відремонтувати 12 таких гаубиць.
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Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та доставлені в Україну. Разом із боєприпасами,
– написав Арвідас Анушаускас.
Як Литва допомогає Україні
Глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс закликав союзників допомогти Україні закінчити війну з Росією. Він наголосив, що покласти край війні допоможе важке озброєння.
Країна допомагає Україні також подолати наслідки масованих ракетних атак та проблеми з енергозабезпеченням. Так, за останні дні з Литви до України прибули 6 вантажівок зі 114 трансформаторами.
Загалом Литва має намір поставити 252 трансформатори. Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку на 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України.
Зазначимо, що потужну підтримку Україна відчуває не лише від влади країни, а й від звичайного народу. Так, громадяни Литви зібрали 750 тисяч доларів на 3 морські дрони для ЗСУ.