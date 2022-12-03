Про це повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас. Раніше Литва обіцяла відремонтувати 12 таких гаубиць.

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Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та доставлені в Україну. Разом із боєприпасами,

– написав Арвідас Анушаускас.

Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 3, 2022

Зверніть увагу! Литва допомагає Україні з ремонтом німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Йдеться про самохідні артилерійські установки, які були пошкоджені на війні в Україні.

Як Литва допомогає Україні

Глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс закликав союзників допомогти Україні закінчити війну з Росією. Він наголосив, що покласти край війні допоможе важке озброєння.

Країна допомагає Україні також подолати наслідки масованих ракетних атак та проблеми з енергозабезпеченням. Так, за останні дні з Литви до України прибули 6 вантажівок зі 114 трансформаторами.

Загалом Литва має намір поставити 252 трансформатори. Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку на 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України.

Зазначимо, що потужну підтримку Україна відчуває не лише від влади країни, а й від звичайного народу. Так, громадяни Литви зібрали 750 тисяч доларів на 3 морські дрони для ЗСУ.