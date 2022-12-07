6 грудня сенат узгодив оборонний бюджет США на 2023 рік. Раніше проєкт підтримала палата представників.

До теми У США відверто відповіли, чи мають достатньо озброєння для України

Який бюджет оборони США у 2023 році

Бюджет складатиме 847,3 мільярда євро. З них 800 мільйонів євро передбачили на додаткову військову допомогу Україні.

Цей проєкт оборонного бюджету може стати найбільшим в історії США. Конгресмени та сенатори повинні проголосувати за узгоджений документ, після чого його підпише президент США Джо Байден.

Нарощування допомоги Україні та НАТО. Проєкт розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових 800 мільйонів допомоги у 2023 фінансовому році,

– мовиться у документі.

6 мільярдів піде на стримування Росії в Європі

Оборонний проєкт США на 2023 рік передбачає виділення 6 мільярдів на стримування Росії в Європі, продовжує заборону на військову співпрацю з Москвою на 5 років, а ще передбачає сприяння виключенню Росії з міжнародних організацій, зокрема G20.

Довідка. У цьому фіскальному році оборонний бюджет США сягав 740,5 мільярдів євро. 4 мільярди було виділено на ініціативи, спрямовані на стримування Росії у Європі та збільшення підтримки України.