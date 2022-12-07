6 декабря Сенат согласовал оборонный бюджет США на 2023 год. Ранее проект поддержала палата представителей.
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Каков бюджет обороны США в 2023 году
Бюджет будет составлять 847,3 миллиарда евро. Из них 800 миллионов евро предусмотрено на дополнительную военную помощь Украине.
Этот проект оборонного бюджета может стать величайшим в истории США. Конгрессмены и сенаторы должны проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент США Джо Байден.
Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 миллионов помощи в 2023 финансовом году,
– говорится в документе.
6 миллиардов пойдет на сдерживание России в Европе
Оборонный проект США на 2023 год предусматривает выделение 6 миллиардов на сдерживание России в Европе, продлевает запрет на военное сотрудничество с Москвой на 5 лет, а еще предусматривает содействие исключению России из международных организаций, в частности G20.